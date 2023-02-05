Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 20:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim yaklaşırken Türkiye’yi hedef alan yayınlar sıraya girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar" ifadelerine yer verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 5, 2023
Etiketler: Ömer Çelik
Sıradaki Haber
Togg'a ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz