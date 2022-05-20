Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Dolmabahçe Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile ortak basın açıklaması yapıyor. https://t.co/195SVRjbuf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2022

Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortağımız Kolombiya Cumhurbaşkanı'nı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.

Dışişleri Bakanım 26 Nisan'da Kolombiya'yı ziyaret etti. İlişkilerimizi 2 yılda bir Cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle geliştireceğiz.

"Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak"

Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır. Türkiye-Kolombiya ilişkileri imzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki temasın artırılmasını destekliyoruz. Kolombiya Latin Amerika'ya açılımımız açısından önemli konumdadır.

THY, Bogota hattında her gün sefer düzenliyor. Kolombiya ile ilişkilerimizi geliştirme konusunda karşılıklı çalışıyoruz. Bilhassa göç konusunda etkilenen 2 ülke olarak önem veriyoruz.

Türkiye, bursları kapsamında 177 bin Kolombiyalı öğrenciye eğitim hakkı sağladık. Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum.

"İş birliğimizi artıracağız"

Bu küresel sorunun çözümü yönünde birlikte çaba göstereceğiz. Uyuşturucu kaçakçılığı, terör ve organize suçlar konusunda iş birliğimizi artıracağız. Bugün ayrıca son dönemde meydana gelen bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık.

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleştirecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dost Kolombiya halkı bakımından hayırlı olmasını şimdiden diliyorum.