Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile görüştü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez’in eşi María Juliana Ruiz de yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile baş başa görüştü. pic.twitter.com/SpqPiurXhw— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) May 20, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Kolombiya
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