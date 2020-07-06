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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca, COVID-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 17:53
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