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MSB'den 'havada yakıt ikmali' videosu
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki tanker uçakların havada sağladığı yakıt ikmali ile Türk hava gücünün arttığını vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı, tanker uçaklarına yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini Twitter hesabından şu ifadelerle paylaştı:
"Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor."
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