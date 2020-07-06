Milli Savunma Bakanlığı, tanker uçaklarına yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini Twitter hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor."