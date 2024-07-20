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TRT Haber 20.07.2024 21:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık. Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'li öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili bir mesaj yayımladı.

KKTC'li öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık. Aldığımız bu karar Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türkü öğrencilerimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. 50 yıl önce bu topraklarda tesis ettiğimiz barış ve huzur ortamını inşallah muhafaza edecek, bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz"

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Kıbrıs Barış Harekatı KKTC Recep Tayyip Erdoğan
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