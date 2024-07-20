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Gündem
AA 20.07.2024 20:03

Dışişleri: Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir

Dışişleri Bakanlığı, geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada'daki varlığını koruyan Kıbrıs Türk halkının bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri: Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünün müstesna bir coşkuyla kutlanmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği harekât, Ada’nın tamamına barış getirmiştir. Ada’daki olayların tarihini ve uluslararası hukuku keyfi biçimde yorumlayanların, bu gerçeği artık kabullenmesi gerekmektedir."

"Tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada, geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada’daki varlığını koruyabilmiş Kıbrıs Türk halkının, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu ancak Kıbrıs Türklerinin barışa bağlılığının ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşunun değişmediği, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyeceği vurgulandı.

Ada’da hakça ve kalıcı çözümün ancak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsünün ve Ada’da iki halk ve iki devletin varlığının kabulüyle mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi.

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