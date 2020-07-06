Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile görüştü.

Telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile koronavirüse karşı ortak mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etti, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.