Fahrettin Altun’un avukatlarınca İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Cumhuriyet gazetesinin 14 Nisan 2020 tarihli nüshasında "Boğaz’da kaçak var" başlıklı haberde, Altun hakkında asılsız ve mesnetsiz iddialarla gerçeklerin saptırılarak kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Bunun dışında hukuk ve ahlak kurallarına aykırı olarak, Altun'un evinin fotoğraflandığı, evinin fotoğrafı ve açık adresine haber metni içerisinde hedef gösterircesine yer verildiği aktarıldı.

Dilekçede, gazetenin 15 Nisan 2020 tarihindeki "CHP: Dolandırıcılık" başlıklı, 29 Nisan 2020 tarihindeki "Suçumuz suçu ifşa/Suçumuz kaçağa suç üstü yapmak" başlıklı haberlerle de Altun'un kişilik haklarının ihlal edildiği kaydedildi.

Habere konu 241 metrekarelik arsanın İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünce 23 Mart 2020'de hazırlık ilanı ve 8 Nisan 2020'de ihalesinin yapıldığı anlatılan dilekçede, arsa için Altun'un temsilcisi arıcılığıyla en yüksek teklifi vererek, ihaleyi kazandığı aktarıldı.

Altun'un bölgede metruk ve mezbelelik halde bulunan, sağlık ve güvenlik riski oluşturan arsayı her vatandaşın girmekte serbest olduğu açık bir ihalede en yüksek teklifi vermek suretiyle güvenlik ve ıslah amaçları doğrultusunda kiraladığı ifade edilen dilekçede, şöyle denildi:

"Mevzubahis arsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de haberdar edildiği önceki ihalelerde (2010, 2016, 2018, 2019) atıl durumda kaldığından neredeyse çöplük, çalılık haline gelmiş ve daha önce gerçekleştirilen ihalelerde aylık 100 lira muhammen kira bedeli belirlenmesine rağmen alıcısını bulamamıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 14 Nisan 2020 ve 15 Nisan 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasında da ihaleyi müteakip hukuki süreç doğrultusunda İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ile müvekkil Prof. Dr. Fahrettin Altun arasında kiralama sözleşmesinin 13 Nisan 2020 tarihinde imzalandığı belirtilmiştir.

İhale ilanının ilgili maddelerinde, arsa üzerine 10 metrekareye kadar prefabrik yapı, bekçi kulübesi yapılabileceği, kalıcı yapı yapılamayacağı ve idarenin izni ile taşınmazın çevresinin tel çit ile çevrilebileceği belirtilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan tespitler neticesinde ise müvekkil Prof. Dr. Fahrettin Altun'un kiralama sözleşmesine ve hukuka aykırı bir yapılaşmaya sebebiyet vermediği tespit edilmiştir."

Av. Sezgin Tunç imzalı dava dilekçesinde, arsa üzerinde hukuka aykırı bir iş ve işlem bulunmadığından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ne bir zabıt tutulabildiği ne de başka bir işlem yapılabildiği vurgulanarak, "Dava konusu haberin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılmadığı açıktır. Yaşadığımız bu meşakkatli günlerde bir kamu hizmeti olan gazetecilik mesleğini siyasi ve rövanşist muhalif siyasi emellere alet ederek, gerçekleri açıkça çarpıtma pahasına gazetecilik adı altında Şubat 2020 tarihinde hazırlığı başlamış usulüne uygun bir kiralama işlemi bahane edilerek müvekkil aleyhine 'suç', 'kaçak', 'dolandırıcılık' ve 'yıkım' gibi haber ve manşetler altında yürütülmekte olan bu faaliyetin hukuka aykırı bir şekilde müvekkilin kişilik haklarını açıkça ihlal ettiği her türlü izahtan varestedir." değerlendirmesine yer verildi.

Yargıtay’ın, yerleşmiş kararlarında, basının haber verme hakkını dört unsurla sınırladığı anlatılan dilekçede, bu kapsamda haberin gerçek ve güncel olması, verilmesinde kamu yararı bulunması, veriliş biçimi ile özü arasında düşünsel bir bağ bulunması gerektiği belirtildi.

Dilekçede, "Ancak Davalılar, söz konusu dört unsuru da hiçe sayarak hukuka aykırı bir habere imza atmıştır." denildi.

Dilekçede ayrıca, yapılan başvuru üzerine söz konusu haber ve yayınlar üzerine İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nin Fahrettin Altun hakkında internet ortamında yapılan bu yayınlara yönelik erişim engelleme kararı verdiği, Basın İlan Kurumunun da Basın Ahlak Esaslarına aykırılık gerekçesiyle gazetenin resmi ilan ve reklamlarının 35 gün süreyle durdurulmasına yönelik yaptırım kararları aldığı hatırlatıldı.

Dilekçede, "Boğazda kaçak var" başlıklı haber nedeniyle 150 bin lira, "CHP: Dolandırıcılık" başlıklı haber nedeniyle 50 bin lira, "Suçumuz suçu ifşa/Suçumuz kaçağa suç üstü yapmak" başlıklı haber nedeniyle 50 bin lira olmak üzere toplamda 250 bin lira manevi tazminat talep edildi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu olay sonrasında eylem ve beyanatları nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP ilçe başkanı Suat Özçağdaş ve CHP milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında da manevi tazminat davaları açılacağı öğrenildi.