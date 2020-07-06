MSB'den yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/EYP aramasında, 7 antitank mayını tespit edilerek imha edildi." bilgisi verildi.

Öte yandan Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan videoda mayınların imha edilme görüntüleri yer aldı.