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Sınırda tespit edilen 7 antitank mayını imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde 7 antitank mayınının imha edildiğini aktardı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/EYP aramasında, 7 antitank mayını tespit edilerek imha edildi." bilgisi verildi.
Öte yandan Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan videoda mayınların imha edilme görüntüleri yer aldı.
Etiketler: msb milli savunma bakanlığı antitank mayınıSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 20:17
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