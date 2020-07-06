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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev görüşmesinde, Türkiye ve Kazakistan ilişkilerini her alanda güçlendirme hususu ele alındı.
Görüşmede ayrıca, COVID-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.
Etiketler: recep tayyip erdoğan kasım cömert tokayev KazakistanSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 19:43
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