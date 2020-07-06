Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev görüşmesinde, Türkiye ve Kazakistan ilişkilerini her alanda güçlendirme hususu ele alındı.

Görüşmede ayrıca, COVID-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.