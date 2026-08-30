Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmaya, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasına ilişkin değerlendirmede bulunarak başladı.

Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazanın hemen ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Erdoğan, çalışmaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde yürütüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarına ilişkin şu verileri paylaştı;

Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

"Büyük Zafer'in 104. yılı kutlu olsun"

Harp Okullarının diploma alma ve sancak devir teslim töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarımızda aldıkları askeri ve akademik eğitimleri alınlarının akıyla tamamlayan teğmenlerimizi tebrik ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de mezuniyet törenimizi yine çok özel bir ayda, çok anlamlı bir haftada, çok müstesna bir günde icra ediyoruz. Ağustos ayının son haftası yani Zafer Haftamız tarihimizin en parlak sayfalarına imza attığımız bir zaman dilimidir. Ordu millet olarak cihana ün salan Türk milleti, Malazgirt’te taarruz ederek yazdığı şanlı destanı 851 yıl sonra Dumlupınar’da tarihe geçen bir vatan müdafaasıyla yeniden kaleme almıştır. 1071’de alınan vatan tapusu 1922’deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı Büyük Zafer'in 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum.

Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil şanla ve şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alametifarikamızdır. Bin yıldır bu vatan uğruna, bu aziz millet uğruna, ezanımız, bayrağımız, milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını şanla ve şerefle bu millet için döken tüm şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.

"Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun"

Bu sene aynı zamanda ordumuzun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekatı’nın 10. yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Suriye’de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekatı’nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Son olarak sizlerin şahsında tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Aynı şekilde Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının ve ailelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun diyorum.

Bugün Harp Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine aileleri ve komutanlarıyla birlikte bizler de ortak oluyoruz. Kara Harp Okulumuzdan 807, Deniz Harp Okulumuzdan 271, Hava Harp Okulumuzdan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askeri personel de bugün mezun olacak. Böylece 2016’dan bugüne Harp Okulları mezunu sayımız 1229’u misafir olmak üzere toplamda 22 bin 540’a yükselmiş oluyor.

Dereceye girenler başta olmak üzere Harp Okullarımızdan başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde hepinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Ülkemizde, hudutlarımızda, bölgemizde ve yurt dışında yapacağınız vazifelerle devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Şehitlerimizin biricik emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, bayrağımızda sembolleşen değerlerimizi, devletimizin kuvvet ve kudretini şanına yaraşır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum.

"Sizlere çok ama çok güveniyorum"

Sevgili evlatlarım, şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sizler 2235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler şehit ve gazilerimizden devraldığınız Peygamber Ocağımızın sancağını sahada yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız.

Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginizle, tecrübenizle, sahip olduğunuz disiplinle, en önemlisi de erdem ve vicdanla tahkim ettiğiniz şahsiyetinizle ordumuzu çok daha yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Yakın çevremiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde barış, güven, huzur ve istikrarı sizler tesis edecek; mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle şahsım, ülkem ve milletim adına kıvanç duyuyorum."

Ayrıntılar gelecek...