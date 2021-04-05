Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 22:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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