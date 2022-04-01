Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Liderler zirvesini İstabul'da gerçekleştirebiliriz"

Dün Sayın Zelenskiy ile bir görüşmemiz oldu. Bugün de saat 16.00 gibi Sayın Putin ile görüşmemiz olacak. Her iki liderle de yapacağımız bu görüşmelerde önce alt yapıda ön görüşmeler neticesinde varılan bir mutabakat diyeyim bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için bunu en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için bunu en üst düzeyde liderlerle görüşmenin, bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce buna bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu. pic.twitter.com/uZGEIZXU20 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2022

Sayın Zelenskiy'in olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce buna bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Temenni ederim ki bugün yapacağımız görüşme ile tarih olarak ne zaman olabilir onu onlar belirleyecek. İstanbulumuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve bunun neticesinde de inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek bizler de tabi Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız.

"Şu a sıkıntı yok, tedbiri elden bıakmayacağız"

Denizlerimizdeki mayınlar noktasında bunlar imha edildi. Konu ile ilgili olarak da deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın, takibin gayreti içerisinde. Şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bundan sonraki sürece yönelik de başta Savunma Bakanım olmak üzere, deniz kuvvetleri tüm imkanlarıyla bu süreci devam ettiriyor takip ediyorlar. Şu an için bir sıkıntı yok fakat tedbiri elden bırakmayacağız.