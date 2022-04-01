Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasında dosyanın Suudi Arabistan'a devri için İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne olumlu görüş bildireceklerini söyledi. "Yargılamanın devri Türk mahkemelerinin yetkisini ortadan kaldırmıyor" dedi.

Bekir Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'nin elinde tutuklu herhangi bir kimse yok. O yüzden de durma kararı verilmesini talep edince mahkeme bu konuda adalet bakanlığına görüş sordu. Davanın nakli konusunda olumlu bir görüş oraya bakanlık olarak göndereceğiz. Türkiye davayı durduracak ve yargılama Suudi Arabistan'da devam edecek. Diyelim beraat kararı verdi o zaman da gerekçeli karar Türk mahkemesi tarafından incelenecek Türk mahkemesi durdurmayı kaldırarak yargılamaya kendi de devam edebilir ya da kararı yeterli görüp düşme kararı verebilir. Suudi Arabistan'a yargılamanın naklen devri Türk mahkemelerinin yargılama yetkisini ortadan kaldırmıyor"