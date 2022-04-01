Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı, resmi kanallar açısından yurt dışına çıkış da gözükmüyor" dedi.

Bakan Bozdağ, ilgili birimlerin Güzel'in yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mız 23 Mart'ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı ve kolluk da bunlarla alakalı gerekli arama tarama yaptı ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına mı çıktı buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallar açısından yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor. Ama gayriresmi kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konu tahkik ediliyor. Hem kolluk hem de devletin diğer birimleri bu konuyla ilgili yakın takipte olduğunu arama ve taramayı sürdürdüğünü bilmenizi isterim. İnşallah yakında kolluk güçlerimiz kendisine ulaşır ve hukukun gerekleri yerine getirilir."