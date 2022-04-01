SAMP-T konusundaki çalışmaların kaldığı yerden devam etmesinin doğal olduğunu dile getiren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacına dikkati çekti.

Milli imkanlarla üretimin yanı sıra tedarik prensipleri kapsamında bu konudaki çalışmaların devam ettiğini aktaran kaynaklar, "Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için uygun ve faydalı çözüme odaklanacak şekilde devam edecek. Çalışmalar ve görüşmeler de bu yönde ilerliyor" denildi.

Fransa ve Türkiye askeri heyetlerinin gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin soruya da kaynaklar, "Görüşmelerde hem mevcut gelişmeler hem ikili ilişkiler detaylı şekilde ele alındı. Önümüzdeki dönemde birlikte ne gibi çalışmalar yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu" dedi.

SAMP-T füzesinde yeni adımlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde uçakta gündeme ilişkin değerlendirinde SAMP-T füzesiyle ilgili de açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi ile ilgili “Türkiye-Fransa arasında attığımız bazı adımlar vardı. O adımları, Türkiye-Fransa ilişkilerini yeniden ele almak ve hatta Türkiye-Fransa-İtalya olarak üçlü attığımız adımları yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürmeyi karar altına aldık. Temennim odur ki inşallah seçim sonrası bu yeni süreci güçlü bir şekilde başlatırız diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı. “Üçlü dediğiniz Fransa-İtalya-Türkiye SAMP-T füzesini mi kastediyorsunuz?” denmesi üzerine Erdoğan, “Evet, Eurosam. O konuyu Macron ile görüştüğümüz gibi Draghi ile de görüştük. Draghi de benden sonra Macron ile yaptığı görüşmede bu konuyu açtı” karşılığını verdi.

SAMP/T nedir?

Surface-to-Air Missile Platform/Terrain (SAMP/T) kara konuşlu, orta irtifa, uzun menzilli, hava ve kısa menzilli balistik füze savunma sistemi olup; uçak, helikopter, insansız hava aracı (UAV), seyir füzesi (CM), anti radyasyon füzesi (ARM), subsonic ve supersonic hızda seyir edebilen gemi ve kara konuşlu gemisavar füzesi (AShCM) ve kısa menzilli balistik füze (SRBM) gibi geniş bir hedef zarfına sahiptir.