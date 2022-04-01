Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da okuyan Türklerin yatay geçiş başvuruları 11 Nisan'da başlıyor
[Fotoğraf: Getty]
YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini açıkladı.
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