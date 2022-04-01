Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 12:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonla görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da Putin ile telefonla görüşmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Çünkü liderler düzeyinde karar verileceğine göre bir an önce bakanları ve sonra liderleri bir araya getirip artık kalıcı, barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. İki tarafın anlaşmaya varması gerekiyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz" demişti.
Erdoğan dün de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonla görüşerek, bu hafta İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yapılan görüşmeleri ele almış ve Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme önerisini yinelemişti.
Etiketler: Kremlin Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna Vladimir Putin
Son Haberler
- 14:32
- 14:38
- 14:26
- 14:21
- 14:19
Sıradaki Haber
Avrupa nisan ayına kar yağışıyla girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz