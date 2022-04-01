Karabağ'da yeniden inşa edilmek için seçilen ilk şehir Ağdam oldu.

Savaşın bittiği 10 Kasım 2020'de kollar sıvandı, 30 yıl boyunca Ermenilerce tahrip edilen topraklarda çalışmalara başlandı. Türkiye'nin desteğiyle bölgede yükselecek projelerin temel atma törenleri yapıldı.

28 Mayıs 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla bölgedeki ilk temel atma töreni gerçekleşti. Bölgeye kurulacak ilk akıllı şehir için ağdam seçildi ve Ağdam'da o günden sonra çalışmalar başladı.

Azerbaycan’da işgalden kurtarılan Ağdam kentinde "akıllı şehir" ve "akıllı köy" konseptleri kuruluyor. TRT Haber ekibi, yeni ev, park ve sosyal alanların inşa edildiği Ağdam'ı görüntüledi. pic.twitter.com/9h3lz2Ltju — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2022

Ağdam'ın inşaası için Şu ana kadar Azerbaycan Devlet Bütçesinden iki milyar doların üzerinde bütçe ayrıldı.



Akıllı şehir ve köyler, havalimanları, otoyollar ve modern teknolojilerle donatılmış tarım arazileri planlandı.

Yüz bin insanın yaşadığı modern bir kent olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıkladığı master plan çerçevesinde ağdam bin 750 hektar alana yerleşen bir şehir olacak. 100 bin nüfusu bulunacak. Ağdam da bir de planlanan böylesi bir kanal projesi.

Ağdam iki yıl sonra yüz bin insanın yaşadığı modern bir kent olacak.



Eski günlerinde olduğu gibi bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak.



Peki Ağdamlılar nasıl evlerde yaşayacak?

Karabağ işgal edilmeden önce bölgede en gelişmiş ekonomi ağdam şehrindeydi ve Ağdam'da iki yüz bin insan yaşıyordu. İşgalin ardından cumhurbaşkanı ilham Aliyev'in talimatıyla bölgede kurulacak ilk akıllı şehir yine ağdam da olacak. Ağdam oluşturulacak evlerde kendi elektriğini ve sıcak suyunu üreten sistemler kullanılacak.

Ağdam sakinleri için 1+1 ile 4+1'e kadar seçeneklerin bulunduğu evler yapılacak.

Kurulacak mahallelerde sosyal donatılar, sağlık merkezleri ve güvenlik ön planda olacak.

Ağdam'da kurulacak akıllı şehirlerde hemen her şey düşünülmüş durumda, Azerbaycanlıların yaşadığı ortamda ağaç ekimi çevre düzenlemesi yeşil alanların yanı sıra Azerbaycanlıların istifadesine sunulacak spor alanları da olacak.

Karabağ zaferinin ardından Bölgedeki 20 bin hektardan fazla alan mayından temizlendi.

Altyapı çalışmaları sürüyor



Bir uluslararası havalimanı ve 500 kilometre bölünmüş yol bölgeye kazandırıldı.



Üç yıl içerisinde de Zengilan ve Laçın havalimanları ile yaklaşık 800 kilometre otoyolun daha yapımı tamamlanacak.



Altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Karabağ yaşama hazır hale gelecek.