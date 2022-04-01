Haftalardır bahar havasının hakim olduğu Belçika, bu sabaha beyaz manzaralar ile uyandı. Meteoroloji bazı bölgelerde fırtına nedeniyle sarı alarm verdi, kar yağışının süreceğini bildirdi.

Hollanda ise iki gündür kar yağışının etkisi altında. Özellikle Lahey, Amsterdam ve Utrecht gibi büyükşehirlerin çevresindeki otoyollarda kilometrelerce trafik oluştu. Veluwe ve Nijmegen yakınlarındaki tepeciklere 10 santimetreden fazla kar yağarken, sekiz il için sarı kodlu alarm verildi.

Almanya’da da nisanın ilk günü hem ülkenin yüksek kesimlerine hem de batıdaki Vestfalya bölgesine kar yağdı. Vestfalya bölgesinde A2 otoyolu boyunca karla mücadele araçları faaliyette bulundu.

Baden-Württemberg eyaletinde Schwarzwald ve Schwaebische Alp bölgelerinde de kar yağdığı, Saksonya, Saksonya Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde de gün içinde kar yağışının beklendiği aktarıldı.

İsviçre’de hafta başından bu yana etkili olan soğuk, bugün ülkenin bazı bölgelerine kar getirdi. Cenevre Gölü etrafındaki dağlık alanlar ve şehirlerde sabah saatlerinde hafif kar yağışları görüldü.

İspanya ise nisana son 20 yılın en düşük hava sıcaklıklarıyla girdi. Meteoroloji Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ülkenin kuzey bölgelerinde kar yağışı, geri kalan bölgelerde de fırtına ve soğuk hava etkili oluyor.

Ciril Fırtınası'nın etkisinde ve mevsim normallerinin 5-10 derece altında olan hava koşullarının 3 Nisan'a kadar süreceği bildirildi. Yetkililer kuzeyde kar, diğer bölgelerde buzlanma nedeniyle halkı uyarırken, Akdeniz kıyılarındaki deniz seferlerinde de aksamalar olacağı belirtildi.