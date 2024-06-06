Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e silah desteği veren ülkeler bu katliamın ortağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze katliamlarına bir kez daha tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler, artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Görüşmelerimizde ortaklığımızı derinleştirecek adımları görüştük. Her alanda atabileceğimiz somut adımları ele aldık. Konsey toplantısı vesilesiyle birçok anlaşmaya imza attık. Bu anlaşmalar zeminimizi kuvvetlendirecektir. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının artmasından memnuniyet duyuyoruz. İş insanlarını ortak bağlar kurması için teşvik edeceğiz. Atacağımız adımlarla 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.

"İsrail'e silah desteği veren ülkeler bu katliamın ortağıdır"

Orta Asya'nın kalbinde yer alan Özbekistan'ın küresel değeri her geçen gün artmaktadır. Türk Devletleri Teşkikatı kapsamındaki çalışmalarımız çok kıymetlidir. 2019'da Özbekistan'ın katılımıyla güçlenen aile birliğimiz, Türk Devletleri'nin ortaya koyduğu çabanın bir meyvesidir.

Bugün ikili iş birliğimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştük. İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aydır sürdürdüğü saldırılar ana gündem maddelerimiz arasındaydı. İsrail'e silah desteği veren ülkeler bu katliamın ortağıdır. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması için çağrı yapıyoruz. Özbekistan'ın iki devletli çözümü desteklemesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere hukuki tüm adımlara girişimlerimiz sürüyor. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum.

"Özbek kardeşlerimiz zor günlerimizde yanımızda oluyorlar"

Biz nasıl samimiyetle Özbekistan'ı destekliyorsak, Özbek kardeşlerimiz zor günlerimizde yanımızda oluyorlar. 6 Şubat depremi sonrası ülkemizle yaşadığı dayanışmayı şükranla anıyoruz. 700 tona yakın yardım malzemesi gönderdiler. Özbekistan'ın Hatay'da yaptırmakta olduğu 306 afet konutu ebedi dostluğumuzun sembolüdür. Özbekistan halkına teşekkür ediyorum.