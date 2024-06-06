Parçalı Bulutlu 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.06.2024 18:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e silah desteği veren ülkeler bu katliamın ortağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze katliamına silah desteği sağlayan ülkere tepki göstererek, "Bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidirler. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e silah desteği veren ülkeler bu katliamın ortağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze katliamlarına bir kez daha tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler, artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir.  Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Görüşmelerimizde ortaklığımızı derinleştirecek adımları görüştük. Her alanda atabileceğimiz somut adımları ele aldık. Konsey toplantısı vesilesiyle birçok anlaşmaya imza attık. Bu anlaşmalar zeminimizi kuvvetlendirecektir. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının artmasından memnuniyet duyuyoruz. İş insanlarını ortak bağlar kurması için teşvik edeceğiz. Atacağımız adımlarla 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e silah desteği veren ülkeler bu katliamın ortağıdır

"İsrail'e silah desteği veren ülkeler bu katliamın ortağıdır"

Orta Asya'nın kalbinde yer alan Özbekistan'ın küresel değeri her geçen gün artmaktadır. Türk Devletleri Teşkikatı kapsamındaki çalışmalarımız çok kıymetlidir. 2019'da Özbekistan'ın katılımıyla güçlenen aile birliğimiz, Türk Devletleri'nin ortaya koyduğu çabanın bir meyvesidir.

Bugün ikili iş birliğimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştük. İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aydır sürdürdüğü saldırılar ana gündem maddelerimiz arasındaydı. İsrail'e silah desteği veren ülkeler bu katliamın ortağıdır. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması için çağrı yapıyoruz. Özbekistan'ın iki devletli çözümü desteklemesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere hukuki tüm adımlara girişimlerimiz sürüyor. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum.

 

"Özbek kardeşlerimiz zor günlerimizde yanımızda oluyorlar"

Biz nasıl samimiyetle Özbekistan'ı destekliyorsak, Özbek kardeşlerimiz zor günlerimizde yanımızda oluyorlar. 6 Şubat depremi sonrası ülkemizle yaşadığı dayanışmayı şükranla anıyoruz. 700 tona yakın yardım malzemesi gönderdiler. Özbekistan'ın Hatay'da yaptırmakta olduğu 306 afet konutu ebedi dostluğumuzun sembolüdür. Özbekistan halkına teşekkür ediyorum.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:24
Özbekistan Cumhurbaşkanı: Bağımsız ve özgür Filistin Devleti kurulması şart
19:15
Trump: İsrail Gazze'de kazanmalı ve işi bitirmeli
19:29
Emine Erdoğan, Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldi
19:08
Bakan Göktaş'tan, mezuniyet gösterisine alınmayan otizmli çocuğa destek
19:24
Türkiye ile Özbekistan arasında 18 anlaşma imzalandı
18:38
Borsa günü düşüşle tamamladı
Hatay'da park halindeki 5 otomobil yandı
Hatay'da park halindeki 5 otomobil yandı
FOTO FOKUS
Manavgat'ta orman yangını
Manavgat'ta orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ