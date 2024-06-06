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Gündem
AA 06.06.2024 17:14

Bakan Yerlikaya: Suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya: Suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla haziran ayının ilk Güvenlik Toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Toplantıda başta terör olmak üzere, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, yakalamalar, trafik ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin ana gündem maddeleri olduğunu ifade eden Yerlikaya, açıklamasında, şunları kaydetti:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarımızda oluşacak yoğunluk, alınacak önlemler ve trafik kurallarına riayet büyük önem arz ediyor. Terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi de aralıksız sürdürüyoruz. Yaz kış demeden yılın 365 günü görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum."

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İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı
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