Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ve Azim İttifakı Başkanı Hançer'i kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Irak Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ve Azim İttifakı Başkanı Hançer'i kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Etiketler: Irak MİT Recep Tayyip Erdoğan
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