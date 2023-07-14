Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ve Çekya lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan Pavel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanının ardından Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.