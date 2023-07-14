Bakan Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ahadov ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasında iki ayrı ülke ilişkisinden ziyade ezeli ve ebedi kardeşlik bağları ile sarsılmaz bir dayanışma ruhu bulunduğunu belirtti.

"'İki devlet, tek millet' anlayışıyla bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda bundan sonra da kararlı şekilde devam edeceğiz" diyen Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu askeri bilgi, birikim ve tecrübeyi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Güler, "Tüm enerjimizi, ilişkilerimizi geliştirmeye veriyoruz. 'Tek Vatan Harekatı'nda olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında ve tek yürek olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız." diye konuştu.

Görüşmede Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci de hazır bulundu.