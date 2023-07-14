Hainlere karşı sivil direnişin ilk adresi: Kahramankazan

O zamanki adıyla Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı. Hain kalkışmanın karargahı... Üniforma giymiş hainlerin kullandığı uçaklara "vur" emri buradan verildi. Bomba yağdırdılar, milletin üzerine ölüm saçtılar.

Üs, 15 Temmuz direnişinin en kritik noktasıydı o gece. Darbeci hainler Ankara'nın Kazan ilçesindeki Akıncı Üssü'nde yuvalandı. Planlar günler öncesinden yapılmıştı. Kimlerin gözaltına alınacağı, hatta hangi şehirde hangi birliklerin harekete geçireleceği burada kurulan ihanet masasında şekillendi.

Jetler, milletin üzerine bomba yağdırmak için bir bir havalandı

15 Temmuz günü o kirli plan devreye sokuldu. Üs personeline "Hava sıcak olduğu için uçuşlar yapılmayacak" bahanesiyle izin verildi. Tarihi üssün koridorlarında hiç görülmemiş bir hareketlik başladı. Asker kıyafetli hainler her yerde kol geziyordu. Hayalleri, terörist başı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'dan uçakla gelerek üsse inmesiydi. FETÖ'nün sivil ayağının bir numarası Adil Öksüz hain kalkışmayı buradan yönetti. Jetler, milletin üzerine bomba yağdırmak için bir bir havalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini derdest eden FETÖ'cü hainler, o dönemde Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Hulusi Akar'ı ardından diğer komutanları helikopterlerle Akıncı Üssü'ne götürdü. Hedefteki asıl isim ise o gün Marmaris'te olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Baskın girişimleri amacına ulaşsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu karargaha götürülecekti.

Kazan, o karanlık gecede hainlere karşı sivil direnişin ilk adresi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla binlerce kişi üsse akın etti. Darbecilere "dur" çağrısı yaptılar. Üniformalı darbeciler ise bu çağrıya kurşunlarla yanıt verdi.

9 vatan evladı şehit oldu, 92 kişi yaralandı

Cesaretle, vatan aşkıyla genci yaşlısı Kazanlılar, hainlere karşı omuz omuza mücadele verdi. O gece orada 9 vatan evladı şehit düştü, 92 kişi yaralandı. Demokrasi sevdalısı ilçenin kararlılığı 15 Temmuz'un seyrini değiştirdi.

Kahramanlıklarıyla gecenin karanlığını aydınlatanlar arasında Kazanlı çiftçiler de vardı. Ekmek kapısı tarlalarını, yurdun geleceği için hiç tereddütsüz yaktılar. Bu sayede Akıncı'dan kalkışa hazırlanan F-16'ların görüş açısı daraldı, uçaklar havalanamaz oldu. O uzun gece, eli kanlı hainlerin değil, milletin zaferiyle sonuçlandı.

Kazan'ın o gece verdiği destansı mücadele Cumhuriyet tarihine unutulmayacak bir iz bıraktı. Kanunla, ilçenin adı "Kahramankazan" olarak değiştirildi.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Mehmet Yılmaz