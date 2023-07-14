15 Temmuz gecesinin izleri hala köprüde

Asya ile Avrupa’yı birleştiren simge köprü, 30 Ekim 1973’te hizmete girdi. 43 yıl sonra, 15 Temmuz 2016’da ise Türk halkının direnişinin sembolü oldu.

FETÖ'cü darbecilere ‘dur’ denilen kritik noktalardandı.

34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, darbe girişiminin izlerini hala taşıyor. Köprünün yaya korkulukları ve ayaklarındaki mermi izlerine, şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla dokunulmuyor ancak bakım ve onarımları aksatılmadan titizlikle yapılıyor.

Şehitlerin anısını yaşatmak için mermi izleri silinmiyor

Köprüden o izlerin silinmemesinin bir diğer nedeni de darbecilerin, insanlara hedef gözeterek ateş açtığının unutulmaması.

Halkın direniş mücadelesi, köprünün yeni adı için de ilham oldu. Hizmete açıldığından beri ‘Boğaziçi’ olan adı, şehit ve gazilerin anısına, ‘15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ olarak değiştirildi.

Haber: Bahar Demirel

Kamera: Ahmet Bağış