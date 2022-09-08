Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı'nı kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'i kabul etti.
Başbakanlık Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulü öncesi Başbakanlık'ta şeref defterini imzaladı.
Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.
Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde iki ülke heyetleri de yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan
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