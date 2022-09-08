Hasanovic, Hırvatistan'ın Sisak kentindeki İslam Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Erdoğan'a "Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü"nü takdim ederek, Erdoğan'a övgü dolu sözlerle hitap etti.

Erdoğan'ın ümmettin önemli kişilerinden olduğunu belirten Hasanovic, "Çalacak bir kapımız olduğu için gururluyuz. Hırvatistan İslam Birliği, kardeş ve dost Erdoğan'a özel bir ödül takdim ediyor." dedi.

Hasanovic, bu tarz ödüllerin Hırvatistan İslam Birliğinin 106 yıllık geçmişinde sadece 2 kişiye verildiğini anımsatarak, "Bu da 3'üncüsü oldu. 1987'de Zagreb İslam Kültür Merkezi ve 2013'te Rijeka İslam Kültür Merkezi inşasında takdim edildi ödüller." diye konuştu.

Erdoğan ile yan yana bulunmaktan ötürü "dünyanın en mutlu insanı" olduğunu dile getiren Hasanovic, "Bu andan itibaren bu merkez Recep Tayyip Erdoğan adıyla anılacak." dedi.