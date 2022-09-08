Hırvatistan'a yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Milanovic tarafından hayata geçirilen, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı üzerine spor projesinin yürütüldüğü okula ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan ve Sanja Music Milanovic, sağlık, fiziksel aktivite, beslenme, çalışma ortamı ve çevreden oluşan 5 ana başlıkta yaşam becerisinin geliştirilmesi hedefiyle yürütülen proje kapsamında eğitimlerin verildiği okulun derslik ve aktivite alanlarını inceledi.

Yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren okul yetkilileri, okulda Müslüman öğrenciler için helal gıdayla yemek yapıldığını da anlattı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Sanja Music Milanovic ile birlikte Matija Gubec İlkokulu'nu ziyaret ettik. Bayan Milanovic, çocuklara erken yaşta sağlıklı yaşam tarzının benimsetilmesi için hayata geçirdiği 'Spor Projesi' hakkında önemli bilgiler aktardı." ifadelerini kullandı.