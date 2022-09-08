Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyarette bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Vatan Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.
Gün içinde Hırvatistan'da çok sayıda programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta kendi adını taşıyan kültür merkezinin açılışının ardından Zagreb'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Vatan Anıtı'na çelenk bırakma törenine iştirak etti.
Onur kıtası komutanı tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çelengi anıta bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan
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