Gün içinde Hırvatistan'da çok sayıda programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta kendi adını taşıyan kültür merkezinin açılışının ardından Zagreb'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Vatan Anıtı'na çelenk bırakma törenine iştirak etti.

Onur kıtası komutanı tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çelengi anıta bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.