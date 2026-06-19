Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını yapacak

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştireceği belirtildi.
Toplam 5 istasyondan oluşan ve 22 kilometre uzunluğuna sahip metro hattı ile Halkalı-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya ineceği belirtilen paylaşımda, açılışla birlikte Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı Projesi'nin tamamlanacağı ifade edildi.
Paylaşımda, açılışı gerçekleştirilecek metro hattından fotoğraflara da yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirecek.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) June 19, 2026
• 5 istasyon, 22 kilometre uzunluk
• Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya inecek
• Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı Projesi tamamlanacak pic.twitter.com/oxj0aCZa2U