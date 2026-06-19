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TRT Haber 19.06.2026 11:34

Burhanettin Duran: Bir yatırım daha milletimizin hizmetine sunuluyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilecek Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'na ilişkin, "İstanbul’un ulaşım ağını güçlendiren bir yatırım daha milletimizin hizmetine sunuluyor, Türkiye hızlanıyor. " dedi.

Burhanettin Duran: Bir yatırım daha milletimizin hizmetine sunuluyor
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un ulaşım ağını güçlendirecek yeni bir yatırımın daha vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

"Türkiye Hızlanıyor" vurgusu yapan Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle bugün açılışı yapılacak Halkalı–Arnavutköy Metro Hattı’nın; İstanbul Havalimanı’nı, şehir merkezini ve milyonlarca vatandaşı kesintisiz, hızlı ve konforlu ulaşım ağıyla buluşturacağını kaydetti.

"Yerli ve milli teknoloji"

Projenin teknik donanımı ve stratejik önemine dikkat çeken Duran, şu değerlendirmelerde bulundu;

Toplamda 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro ring hattı olan bu dev eser; yerli ve milli teknolojisi, sürücüsüz sistemi ve güçlü altyapısıyla Türkiye Yüzyılı’nın ulaştırma vizyonunu yansıtıyor. İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
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