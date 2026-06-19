Burhanettin Duran: Bir yatırım daha milletimizin hizmetine sunuluyor

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un ulaşım ağını güçlendirecek yeni bir yatırımın daha vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

"Türkiye Hızlanıyor" vurgusu yapan Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle bugün açılışı yapılacak Halkalı–Arnavutköy Metro Hattı’nın; İstanbul Havalimanı’nı, şehir merkezini ve milyonlarca vatandaşı kesintisiz, hızlı ve konforlu ulaşım ağıyla buluşturacağını kaydetti.

"Yerli ve milli teknoloji"

Projenin teknik donanımı ve stratejik önemine dikkat çeken Duran, şu değerlendirmelerde bulundu;

Toplamda 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro ring hattı olan bu dev eser; yerli ve milli teknolojisi, sürücüsüz sistemi ve güçlü altyapısıyla Türkiye Yüzyılı’nın ulaştırma vizyonunu yansıtıyor. İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.