26 ilde DEAŞ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 26 ilde terör örgütü DEAŞ’ın faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.

Finans ve propaganda desteği tespit edildi

Operasyonlarda yakalanan 70 şüphelinin; Terör örgütü DEAŞ’a üye oldukları, örgütle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma titizlikle sürüyor

Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturmalar başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerine ve finans kaynaklarına karşı yürüttüğü mücadelenin tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, operasyonları başarıyla gerçekleştiren jandarma ekipleri ve koordinasyonu sağlayan Cumhuriyet başsavcılıkları tebrik edildi.