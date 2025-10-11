Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 11.10.2025 15:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’ye önce ben gideceğim, sonra siz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. Çok büyük acılar çeken, çok ağır zulümlere maruz kalan Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Karadeniz ziyareti devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasından öne çıkanlar:

Gazze ile ilgili yüreklere su serpen haberi aldık. Bizim de dahil olduğumuz ateşkes görüşmesinde Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Anlaşmanın, Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Unutmayın Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometre kareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir.

"Filistin'e tüm gücümüzle sahip çıkacağız"

Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Filistin'i Filistinlileri selamlıyorum. Gazzeli masumları sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze’ye önce ben gideceğim, sonra siz. Gazze’de iki yıl süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır.

İsrail saldırgan politikalarına tamamen son vermeli. İsrial hükümeti attığı imzanın arkasında durmalı, tehdit politikalarından vazgeçmelidir. Filistin'e tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter. Milletimiz Gazze için gayretimizi görüyor.  İki devletli çözüm barışın anahtarıdır. Dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz.  

Birileri Türkiye'nin stratejik hamlelerini gölgelemek için art niyetli hamleler yapıyor. CHP, kirli siyasete Gazze'yi alet etti. CHP Genel Başkanı ABD seyahatimizle ilgili bir sürü yalan söylüyor. Son genel seçimlerde beraber miting yaptıkları ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. CHP belediyelere çökmüş tufeylilere çalışıyor, biz 86 milyona çalışıyoruz. Onlar siyasi ikballerinin peşinde, biz ülkenin istikbalinin peşindeyiz

Merkez Bankamızın rezervleri 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor.

Ayrıntılar gelecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
