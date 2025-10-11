Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
Gündem
AA 11.10.2025 14:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki konutundan ayrıldıktan sonra komşularına ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Ziyaretin ardından helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Erdoğan, bölgede yapılan yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Erdoğan, TOKİ tarafından yenilenen Tenzile Erdoğan Termal Tesisleri'ni de gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Recep Tayyip Erdoğan
