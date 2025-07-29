Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeliler dünyanın gözü önünde öldürülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Stratejik İşbirliği Konseyinin 5’inci nedeniyle ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 2009 yılında stratejik ortaklığımızı ilan etiğimiz Kazakistan ile münasebetlerimizi 3 yıl önce geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik.

Daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık. Askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük.

FETÖ ile mücadele

Güvenlik iş birliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konuları da gündem başlıklarımız arasında yer aldı.

Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik.

Gazze'de yaşanan soykırım

Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 kilometrekareye hapsettiği Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. İsrail'in açlığı, özellikle Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanması bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir.

Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi, insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...