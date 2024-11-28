Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de ateşkes sağlanmadıkça küresel huzura ulaşamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu ziyaret Umman'dan ülkemize yapılan devlet başkanlığı makamında ilk ziyarettir, büyük önem taşıyor.

Umman ile ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından güçlü dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere barışın tesisi olmak üzere verdiği çabalar takdir edilmelidir.

Bugünkü görüşmelerimizde atılabilecek adımları değerlendirdik. İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak istiyoruz. Birçok alanda iş birliğimizi ilerletmeye yönelik 10 belge imzalandı. Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Umman heyetinin Türk iş dünyasının yapacağı toplantıdan somut neticeler alınmasını ümit ediyorum. 2025 yılından itibaren, Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla, enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız. Umman'ın savunma sanayiinde Türk ürünlerini tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz.

"Gazze'de barışın tesisi için ne varsa yapmaktan çekinmeyiz"

Umman ile istişare ve iş birliğine önem veriyoruz. İsrail'in Filistin katliamlarına karşı İslam dünyasının daha somut ve iş birliği yapmasına vurgu yaptık. Lübnan'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın altını çizmek istiyorum. Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimi başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Gazze'de barışın tesisi için ne varsa yapmaktan çekinmeyiz.

Devlet Nişanı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.

Bin Tarık tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim edildi.