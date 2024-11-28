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Gündem
AA 28.11.2024 15:39

MSB, Libya'dan gelen 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nu ağırladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin davetiyle Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek ek adımları ele almak üzere Libya'dan gelen "5+5 Ortak Askeri Komisyonu" heyetinin bakanlıkta ağırlandığını duyurdu.

MSB, Libya'dan gelen 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nu ağırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede Libya ile tarihi dostluğun altının çizildiği, milli birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunulmasının öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Komisyonun güven artırıcı önlemler kapsamında yürüttüğü ve Libya'nın istikrarına katkılar sağlayan memnuniyet verici çalışmaların takdirle karşılandığı bildirilen açıklamada, doğu-batı arasında müşterek faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu aşamada müşterek faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik her türlü desteği vermeye ve katkı sağlamaya devam edeceğimizi teyit ettik. Nihai amacımız, tüm kurumlarıyla birlikte hareket eden birleşik bir Libya'dır. Bu vesileyle, 5+5 Ortak Askeri Komisyonu Türkiye'de ağırlamaktan duyulan memnuniyet Libyalı muhataplarımız nezdinde teyit edilmiştir. Bu kapsamda, birleşik Libya anlayışı zemininde, desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız."

Görüşme sonrasında 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nun, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildiği, kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın da yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

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Libya Milli Savunma Bakanlığı
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