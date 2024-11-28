MSB, Libya'dan gelen 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nu ağırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede Libya ile tarihi dostluğun altının çizildiği, milli birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunulmasının öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Komisyonun güven artırıcı önlemler kapsamında yürüttüğü ve Libya'nın istikrarına katkılar sağlayan memnuniyet verici çalışmaların takdirle karşılandığı bildirilen açıklamada, doğu-batı arasında müşterek faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Türkiye’nin daveti ile 5+5 Ortak Askerî Komisyonu ile Ankara’da 28 Kasım 2024 tarihinde heyetler arası bir görüşme gerçekleştirilmiştir.



Görüşmede; Libya’nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek ek adımlar ele alınmıştır.



Ayrıca, Türkiye ve Libya arasındaki tarihi… pic.twitter.com/JY1HBTcrqd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 28, 2024

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu aşamada müşterek faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik her türlü desteği vermeye ve katkı sağlamaya devam edeceğimizi teyit ettik. Nihai amacımız, tüm kurumlarıyla birlikte hareket eden birleşik bir Libya'dır. Bu vesileyle, 5+5 Ortak Askeri Komisyonu Türkiye'de ağırlamaktan duyulan memnuniyet Libyalı muhataplarımız nezdinde teyit edilmiştir. Bu kapsamda, birleşik Libya anlayışı zemininde, desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız."

Görüşme sonrasında 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nun, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildiği, kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın da yer aldığı bilgisi paylaşıldı.