MOSSAD'a casusluk yapan 7 sanık hakkında dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, kendisini şirket çalışanı olarak tanıtan "Victoria" kod adlı İsrail istihbarat mensubunun 2019'da özel dedektif sanık Hamza Turhan Ayberk'le iletişime geçtiği anlatıldı.

İddianamede, Victoria'nın 9 farklı numara üzerinden Ayberk'le iletişim kurduğu belirtilerek, istediği bilgileri raporlayarak Victoria'ya gönderen Ayberk'e İsrail istihbarat servisi tarafından kullanılan "Emıl Slalov"a ait İsviçre'deki banka hesabından 1484 avro ödeme yapıldığı kaydedildi.

Sanık Ayberk ve Victoria'nın Temmuz 2019'da Belgrad'da ikili görüşme gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, Victoria'nın sağlık sorunlarını bahane ederek sanığı "Robert" ve "Andrea" isimli iki MOSSAD ajanı ile tanıştırdığı anlatıldı.

İddianamede, Andrea ve Robert'in Temmuz 2020'ye kadar eş zamanlı görüştükleri Ayberk'e İsrail dış politikasına ve ulusal çıkarlarına tehdit olarak algıladıkları kişiler ile şirketler hakkında araştırma yapması doğrultusunda talimat verdikleri belirtildi.

Victoria'nın görevini devrettiği "Marc" isimli casusun da sanık Ayberk'i Dubai, Irak-Kerbela ve Güney Afrika'da bağlantı bulmaya yönlendirdiği, buradaki kişiler hakkında bilgi-belge talep ettiği ve karşılığında çok sayıda kripto para ödemesi yaptığı kaydedilen iddianamede, sanığın bu kişilerden aldığı talimatlar üzerine diğer tutuklu sanıklar İsmail Kaya, Mehmet Yetimova, Özkan Şahin, Ercan Kama ve firari şüpheli Hakan Kabaca'dan yardım istediği vurgulandı.

Mağdur adına açtıkları sahte hesap üzerinden taciz mesajları gönderdiler

İddianamede, Ayberk'in Tunus Uyruklu Hamza K'ye yönelik tehdit eyleminde sanık Funda Kadayıfçıoğlu'ndan yardım aldığı belirtilerek, Hamza K. adına açtıkları sahte Instagram hesabından Kadayıfçıoğlu'na taciz nitelikli mesajlar gönderildiği, bunun üzerine de mağdur Hamza K. hakkında 15 Haziran 2021'de Güngören'deki polis merkezine şikayette bulunulduğu ifade edildi.

Hakkındaki şikayet üzerine karakola giden Hamza K'yi tehdit eden sanık Ayberk'in buna ilişkin videoyu Victoria'ya gönderdiği aktarılan iddianamede, mağdurun bu olayların ardından yaptığı şikayet üzerine dava konusu soruşturmanın başlatıldığı dile getirildi.

Sanık Ayberk'in Türkiye'deki bankalarda 63'ü aktif olmak üzere 98 hesabının olduğu, 2019-2023 yılları arasında hesaplarına 4 milyon 126 bin 628 lira geldiği aktarılan iddianamede, Ayberk'in cep telefonu incelemesinde ise 28 Ekim 2023'te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki mitinge ilişkin emniyet tedbirleri kapsamında hazırlanan kroki bilgisinin yer aldığı anlatıldı.

İddianamede ayrıca Ayberk'in telefonunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın resminin bulunduğu bir dergi kapağının fotoğrafının yer aldığı belirtildi.

Sanık Hamza Turhan Ayberk'in İsrail istihbarat servisine çalışan Victoria ve Marc kod adlı kişilerden gelen casusluk faaliyetlerine ilişkin görevleri yerine getirdiği vurgulanan iddianamede, sanığa verilen görevlerin basit bir eylemden ziyade casusluk faaliyeti kapsamına girdiği kaydedildi.

İddianamede, eski emniyet mensubu olan sanığın bu hususu anlamamasının olağan akışa uygun olmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Sanıklardan Ercan Kama'nın sanık Ömer Burak Gezer'le MOSSAD'ın takip etmesini istediği İran uyruklu 2 kişiyi Tophane civarında durdurarak kimlik kontrolü yaptığı aktarılan iddianamede, sanık Ayberk'in de bu sırada yanlarına geldiği bu kişilere Türkiye'de bulunma sebeplerini sorduğu anlatıldı.

Hamza Turhan Ayberk ifadesinde itiraf etti

İddianamede, sanık Ayberk'in ifadesine yer verildi.

Victoria'nın Güney Afrika'da faaliyet gösteren Global PI Services isimli bir araştırma şirketleri olduğunu ve kendileri için araştırma yapabilecek dedektiflerle çalışmak istediklerini söylediğini anlatan sanık, ilk önce teklifi kabul etmediğini söyledi.

Victoria'nın "1-2 defa iş yapalım, karşılıklı memnuniyet olursa bir araya gelir tanışır konuşuruz" teklifinin makul geldiğini aktaran sanık, şöyle devam etti:

"Daha sonrasında elde edilmesi kolay herhangi bir uzmanlık gerektirmeyen 1-2 basit isteklerde bulundu ve bunun karşılığında miktarını hatırlamadığım döviz cinsinden parayı kız arkadaşım Funda Kadayıfçıoğlu'nun annesinin banka hesabına gönderttim. Görüşmeleri telefon üzerinden gerçekleştirdik. Daha sonra benim kendisiyle yüz yüze görüşme ısrarım üzerine Belgrad'da 2019'un temmuz ayında bana önermiş olduğu otelde kaldım.Tanıştık ve yaptığımız işle ilgili hoşumuza gitmeyen bir konunun olup olmadığını sordu ben de olmadığını söyledim. Bu görüşmede kendisinin aslen Slovakyalı olup bir çocuğu bulunduğunu, Global PI Services isimli şirketin Amerika vatandaşı eşi tarafından kurulduğunu söyledi."

"Takibe yakalanmamak için Bitcoin ödemesi almış"

Sanık, bu kişinin İstanbul ve Türkiye dışında da araştırma yapıp yapamayacağını sorduğunu, ancak tanıdıkları olmadığını söylediğini belirterek, bu görüşmelerinden yaklaşık bir ay sonra Victoria'nın Bayer ilaç firmasındaki bir müdürle ilgili takip ve mal varlığı araştırması yapmasını istediğini anlattı.

Sanık, "Victoria, bu kişinin şirketten zimmetine para geçirdiğini, Türkiye'de gayrimenkul edindiğini, sevgilisiyle burada kalıp kalmadıklarına ilişkin araştırma yapmamı istedi. Bu kişiyi otelde ve Etiler'deki bir mekanda takip ederek görüntüledik ve gönderdik. Bu iş karşılığında Victoria'dan meblağını hatırlamadığım kendi Bitcoin hesabıma ödeme aldım. Bitcoin üzerinden almamızın sebebi, herhangi bir takibe ve kayıt altına alınmamak ve ödeme sürecinin daha hızlı olmasından dolayı bu yöntemi seçtim" beyanında bulundu.

İddianamede sanık Ayberk ile MOSSAD ajanı Victoria arasındaki çok sayıda mesaj kayıtları da yer aldı.

Sanıklar Hamza Turhan Ayberk, Funda Kadayıfçıoğlu, Ercan Kama, Ömer Burak Gezer, İsmail Kaya, Mehmet Yetimova ve Özkan Şahin'in "zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk" suçundan 18'er yıl 9'ar aydan 45'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.