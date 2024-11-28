13 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı gündemde

Sanal ortamda akran zorbalığının görülme sıklığı artarken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, siber zorbalığın önüne geçmek amacıyla bir çalışma başlattı.

Konu, Meclis'te Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi için kurulan Alt Komisyon çalışmalarında gündeme geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, siber zorbalıkla mücadele konusunda dünyadan örnekler verdi.

Gün, Florida'da 13 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımının yasak olduğunu, İngiltere ve Rusya'da da 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmalarının sınırlı olduğunu bildirdi. Avustralya'da 14 yaş altına uygulanan yasağın 16 yaşa çıkarılmasının gündeme geldiğini hatırlatan Gün, Türkiye'de de 13 yaş altı çocukların sosyal medya ve ağlarına girmesini kısıtlayacak bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları da çocuklara yönelik siber zorbalığa dikkat çekti.

Çin ve Güney Kore'de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasının ebeveyn iznine bağlı olduğu belirtildi.

Güvenlik ve haberleşme için tuşlu telefon önerisi

Komisyona bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Dilci ise, 13 yaş altındaki çocuklara akıllı telefonun yasaklanması gerektiğini vurguladı. Güvenlik ve haberleşme için tuşlu telefon kullanılmasını önerdi.