Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ardahan'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ardahan’ın bizi 31 Mart’ta da yalnız bırakmayacağını biliyorum"

Ardahan’ı özledik, Ardahan’ın siz güzel insanlarını özledik. Ardahan’ın vefalı, vatanperver, mert insanlarını özledik. Rabbim şu muhabbeti, şu aşkı daim eylesin. Ardahan bugün bambaşka.

Ardahan’a hem 1 Kasım hem de 24 Haziran seçimlerindeki desteği için ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkemizin çukur terörüyle esir alınmak istediği o zorlu günlerde sizler istikrar dediniz, teröre hayır dediniz. Türkiye’nin yeni bir yönetim sistemine geçtiği 24 Haziran’da siz, Ardahanlı kardeşlerim güçlü demokrasi, güçlü iktidar dediniz. Bu kardeşinizi ikinci kez Cumhurbaşkanlığı makamına layık gördünüz. AK Parti Cumhur İttifakı’nı Ardahan’da açık ara birinci yaptınız.

Ahde vefanızı, kadirşinaslığınızı bir kez daha ortaya koydunuz. Desteğiniz için her birinize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ardahan’ın bizi 31 Mart’ta da yalnız bırakmayacağını biliyorum. İnşallah bu sefer Ardahan’dan çok güçlü bir destek bekliyorum. Ardahan’dan tüm bölgeye örnek olacak, rekor düzeyde bir oy bekliyorum.

"Ardahan, istikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir"

Ardahan, mili uyanışın sembol şehridir. Bu sene 100. yılını kutladığımız Ardahan Kongreleri, daha sonra yapılacak olan Erzurum ve Sivas kongrelerine öncülük etmiştir. İstiklal hartbimizin temelleri bu kongrelerde atıldı. Kars Milli İslam Şurası, Oltu İslam Şurası, Birinci ve İkinci Ardahan kongreleriyle hürriyet meşalesi önce burada, bu topraklarda yakılmıştır. Bu Ardahan, bu sebeple bağımsızlığın kıymetini bilir. Ardahan hür yaşamanın, kendi toprağında özgür yaşamanın değerini iyi bilir. Ardahan, istikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir.

"Birlik olmadan dirlik olmaz"

Son bir asırda yaşadıklarımız bize şu gerçeği defalarca göstermiştir; Birlik olmadan dirlik olmaz, barış olmadan huzur olmaz, beraberlik olmadan zafer olmaz, kenetlenme olmadan başarı olmaz, dayanışma olmadan refah, kalkınma, gelişme olmaz. Öyleyse şu ana kadar sizler burada AK Parti belediyeciliğini gördünüz. Şimdi diyorum ki; 31 Mart’tan sonra da hazır mısınız?

"Milli iradenin üstündeki darbe gölgesi senelerce eksilmemiştir"

Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir. Kimi zaman sağ-sol denilerek, kimi zaman alevi Sünni denilerek, son 30 yıldır da Türk-Kürt denilerek milletimizin kardeş kavgasına sürüklenmek istenmesinin sebebi budur. Biz Yunus diliyle konuşuruz. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü.

Ülkemiz, işte bu kavgalar yüzünden hem 70’lerde hem 80’ler ve 90’larda ciddi bedeller ödemiştir. Kardeşi kardeşe kırdırma politikasının Türkiye’ye maddi ve manevi çok büyük faturaları olmuştur. Milli iradenin üstündeki darbe gölgesi senelerce eksilmemiştir. Medya patronlarının bakan, başbakan tayin ettiği, istedikleri gibi siyaseti dizayn ettikleri o dönemler şimdi geride kaldı.

"Bu kuyruklar varlık kuyruğu"

Faili meçhullerin sıradanlaştığı, sokaklarımızda terör, ölüm ve şiddetin kol gezdiği acı günler ebu ülke şahit oldu. Gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500’lere ulaştığı, yıllık enflasyonun yüzde 100’leri aştığı, en basit ihtiyaç maddelerinin bile aranıp da bulamadığı zamanlar yaşanmıştı. Kim vardı iktidarda? CHP… Bay Kemal’in o işte önündeki, izinden gittiği kişiler vardı. Hatırlayın o günleri.Burada aramızda öyle insanlar var ki hatırlarlar. Gaz kuyruklarını, yağ kuyruklarını, benzin kuyruklarını hatırlarlar. Bunlar CHP döneminde yaşamadık mı? Çıkmış Bay Kemal konuşuyor, kuyruklar diyor. Bay kemal, bu kuyruklar senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman hastane kapılarında kıvranan insanların kuyrukları değil.

Bay Kemal, bunlar CHP’nin iktidar dönemindeki yokluk kuyrukları değil, bu kuyruklar varlık kuyruğu. Şimdi benim vatandaşım elhamdülillah simsarların elinden alındı bunlar. Fiyatlar bir anda tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor.

"Sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız"

Geçen Isparta’daydım. Isparta milletvekilim yanıma geldi, dedi ki; Başkanım 400 bin ton elma var ve fiyatlar da maalesef düşük. Buna rağmen satamıyoruz. Ben hemen Hazine ve Maliye Bakanımı aradım. Dedim ki bak Isparta’da 400 bin ton elma var. Şimdi bu elmaları hemen alalım ve bunları da ucuz fiyatla satalım. Bu elmalar şu anda tarafımızdan alındı ve halkımıza da 3 liraya satılıyor. Nerelere çıkmıştı fiyatlar biliyor musunuz? 8, 10 buralara çıkmıştı.

Bay Kemal, rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. Onun için de domates, biber, soğan, aklınıza ne gelirse en ucuz şekilde bunları halkımıza ulaştırıyoruz. Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz. Ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz, daha da farklı adımlar atacağız.

"Yerli sermaye bile ülkemize yatırım yapmaktan kaçındı"

Şimdi böyle dönemlerde bırakın uluslararası sermayeyi, yerli sermaye bile ülkemize yatırım yapmaktan kaçındı. Milletimizin kaynakları işe, aşa, istihdama dönüşemedi. Şimdi dönüşüyor. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz terör tehdidinden dolayı hak ettiği hizmetlerin hiçbirini alamamıştır. Devletin tüm imkanlarını zorlayarak yaptığı yatırımlar ise terör örgütü mensupları tarafından engellenmiştir. Devlet hizmet için öğretmen gönderdi, doktor gönderdi, kaymakam, savcı, imam, hemşire gönderildi. Terör örgütü tarafından bunlar ya tehdit edildi ya şehit edildi ya da kaçırıldı.

"Onların kardeşleri var kardeşleri"

Kardeşlerim bu bölücü terör örgütü hangi partinin arkasında? HDP’nin… Şimdi bu parti, Ardahan’da seçime giriyor mu? Niye girmiyor? Onların kardeşleri var kardeşleri. Kim? CHP… Şimdi CHP, HDP sözde İyi Parti bunların hepsi aynı mı? Şimdi 31 Mart’ta benim halkım, benim vatandaşım, benim Ardahanlı kardeşim bunlara gereken dersi verecek mi? Buna hazır mıyız?

"Utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar"

Bölücü terör örgütü, eğitim, sağlık, emniyet, ulaşım gibi en temel hizmetleri dahi bölgede yaşayan kardeşlerime çok görmüştür. Türkiye çok uzun yıllar ekonomide az gelişmişliğe, hak ve özgürlüklere, yasaklara, siyasette ise üçüncü sınıf bir demokrasiye mahkum olmuştur. Belediyelerin iş makineleriyle bunlar çukurlar kazmadılar mı? Binaları birbirlerine tünellerle bağlamadılar mı? Gelen parayı Kandil’e gönderdiler. Utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bu ülkeyi bölemeyecekler.

"Darbe teşebbüsleri milli iradenin çelikten zırhını delemedi"

İşte bu gördüğünüz makus talih, bizlerin gayretleriyle 3 Kasım 2002’den itibaren değişmeye başladı. Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Milletimiz yıllardır hasretini çektiği birlik siyasetine, hizmet ve eser siyasetine AK Parti iktidarlarında kavuştu.

Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi, vesayet geriledi, kardeşliğimiz hiç olmadığı kadar perçinlendi. Milletimizi birbirimize düşürmeyi, birbirine kırdırmayı hedefleyen hiçbir girişim, hiçbir provokasyon amacına ulaşamadı. Gizli, açık darbe teşebbüsleri milli iradenin çelikten zırhını delemedi.

AK Parti’nin birlik siyasetiyle ülkemiz sadece kurulan tuzakları bozmadı, aynı zamanda ekonomik kaynaklarını çok daha verimli, çok daha etkin olarak kullanmaya başladı. Bakınız uzun yıllar sonra başta doğu illerimiz olmak üzere 81 vilayetimizin tamamı layık olduğu hizmetlere ilk defa bizim dönemimizde kavuştu.

"Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik"

Bölgeler arasındaki, vilayetler arasındaki gelişmişlik farkı en çok bizim dönemimizde azaldı. Çünkü biz birileri gibi bölge siyaseti yapmadık, istismar siyaseti yapmadık. Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece gbelli illere, belli bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık. Bilakis ülkemizin tüm illerinde tüm toplum kesimlerinden oy alıp çok destek gören bir siyasi hareket olduk.

"Biz 780 bin kilometrekarenin iktidarıyız"

Biz batıya ne götürdüysek doğuya da onu götürdük. Biz 780 bin kilometrekarenin iktidarıyız. Bugün Türk’ün de, Kürt’ün de, Alevi’nin de, Sünni’nin de, dindarın da, sekülerin de, gencin de, yaşlının da partisi AK Parti’dir. Son 10 yıldır bize oy versin vermesin vatandaşlarımızın tamamını kucakladık, tamamını bağrımıza bastık. İstiyoruz ki Ardahan, batının imkanlarıyla her zaman iç içe olsun. Şimdi bizler için artık Ardahan’dan Kars’a, oradan havalimanıyla ülkemizin her yerine uçma şansına sahibiz. Daha iyi günler olacak. Zira batıda ne varsa doğuda da o olsun. Diğer bölgelerdeki vatandaşlarım hangi imkanlara sahipse, Ardahan’daki kardeşim de aynı imkanlara, aynı hayat standartlarına sahip olsun diye çalıştık.

“Milletin ekmeğine, aşına musallat olanlar zayıf iktidarları sever”

31 Mart'ta ya son 17 yıldır olduğu gibi "İstikrar sürsün Türkiye büyüsün" diyeceğiz ya da ülkemizin önünde belirsizliklere kapı aralayacağız. Terör belirsizlikleri sever. Darbeciler güçsüz hükümetleri sever. Milletin ekmeğine, aşına musallat olanlar zayıf iktidarları sever. Türkiye'ye husumet besleyenler kolayca yönlendirebilecekleri siyasetçileri sever. 7 Haziran sonrası yaşadıklarımız, en ufak bir zafiyette Türkiye'nin nelerle karşı karşıya kalabileceğini göstermiştir.

Kaynak: TRT Haber