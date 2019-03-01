Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, mesleki eğitim merkezinin inşasıyla ilgili süreç için Pakistan'a gitti.

"Acıkınca çeşitli testler yaptık, çayını içtik"

Ülkenin hava sahası komşusu Hindistan ile yaşadığı gerginlik sonrası kapatıldı. Diğer şehirlerdeki temaslarını tamamlayamayan Çam, TRT Haber'e izlenimlerini anlattı:

"Bizimle görüşmeler yapmak isteyen STK'lar vardı, onlarla görüşmelerimizi yaptık. Ben aslında genel olarak adetimdir yani, fırsat bulduğum zaman mutlaka sokağa çıkarım. Ticaretin, ekonominin, halkın yürüdüğü esnafları, camileri ziyaret etmeyi prensip edinmişimdir. Bu şekilde hayatın içindeki dinamikleri yaşamak ve hissetmek adına.

Uçuşların kapatıldığı İslamabad’ta kalınca ilk yapılacak iş nedir?

Tabi ki İngilizce kitapların nispeten daha hesaplı satıldığı ve yüzlerce yeni çıkan kitabın bir arada bulunduğu “SAEED BOOK BANK” ziyaret edilir; bol bol kitaplar alınır :) pic.twitter.com/aUlHcQDOVL — Serdar Çam (@serdar_cam) 27 Şubat 2019

Dolayısıyla dün fırsat bulduk, Ravalpindi şehrine de gittik, İslamabad'ın yaklaşık yarım saat uzaklığında. Biraz daha Pakistan kültürünü anlatabilen şehir olarak gittik. Orada tabi çeşitli ziyaretler yaptık. Acıkınca çeşitli testler yaptık, çayını içtik. Onunla ilgili paylaşımlar yaptım. Akşamları da tabi fırsat buldukça Pakistanlı kardeşlerimizle iletişime geçtik. Bugün cuma namazını güzel bir camide kıldık, cumalaştık."

Tabi ki soğuğun etkisini azaltan sütlü çayı, Pakistan’ın Jalabi tatlısı ve gözlemesini bize tattıran TİKA Pakistan ekibimizin genç uzmanları Gökhan&Ömer’i de İslamabad’ta burada not etmek gerekir. pic.twitter.com/qStTABzGZH — Serdar Çam (@serdar_cam) 27 Şubat 2019

"Yetkililer çaba içerisinde"

Çam, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerginliğin sokaklara yansımadığını belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda tabi bir sakinlik var. Zaman zaman uçuşa kapalı hava sahasında savaş uçak seslerini duyuyoruz. Ama herhangi bir hareketlilik yok, bir sakinlik var. Anladığımız kadarıyla iki devletin yetkilileri bir şekilde giderilmesi noktasında çabalar sarf ediyor.

Sokaklardaki esnafın gece mesaisi her yerde sıcak ve sevimlidir. İslamabad’ın gece 23.00’e kadar süren hareketliliğine bakarak diyebiliriz ki ne Keşmir ne de savaş tamtamları şehrin ağıztadını bozabiliyor.

Allah hep onların yardımcıları olsun; huzurlu ve mutlu yaşatsın. pic.twitter.com/yfzOovxs6w — Serdar Çam (@serdar_cam) 27 Şubat 2019

Hassasiyetin dikkate alınması ve sakinleştirici bir ortam oluşması noktasında hem devlet büyükleri hem de bu ülkenin yetkilileri bir takım çabalar içinde."

"Türk diyince zaten hemen elimize kolumuza sarılıyorlar"

Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ilişkisini de şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'nin başarılı ve güçlü bir şekilde olması buradaki insanı da etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bölgelere katkı verme çabaları, barışın tesis edilmesi çabaları, büyük takdir görüyor. Türk diyince zaten hemen elimize kolumuza sarılıyorlar, dua ediyorlar. Çok farklı bir muhabbetleri var. Türkiye'ye bakış açıları, beklentileri çok farklı."

Haber: Işıl Kazanç