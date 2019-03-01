Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'daki terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otelin yakınlarında bomba yüklü aracın infilak etmesi ve ardından terörist gruplarla polis arasında çıkan çatışma sonucu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Somali polisi, terör saldırısında 80 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber