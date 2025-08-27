Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın her bir mensubuna selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin huzuru için çalışan güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.

Zorlu ve nitelikli eğitim sürecini başarıyla bitiren her bir genç kardeşimi tebrik ederim. Genç arkadaşlarımıza klavuzluk eden tüm komutan ve hocalarımıza teşekkür ederim. Anne ve babalarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Yürekleri Türkiye için atan bu evlatımızın mutluluklarına ortak olduğumu ifade etmek isterim. 5 bin 11 kardeşimizi hep birlikte bugün mezun ediyoruz. Aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerden gelerek akademide öğrenim gören 15 subayımızın mezuniyetine iştirak ediyoruz. Tüm mezunlarımızın her birini tebrik ederim.

Karşımdaki şu tablo yarınlarımız için bir söz, bugünümüz için bir güvencedir. Her birinizle aileniz, komutanlarınız kadar gurur duyuyorum. Cennet vatanımızın her bir noktasında görev yapacak askerlimize güzel bir meslek hayatı dilerim.

Türkiye Cumhuriyeti geçmişi ve geleneği olan bir devlettir. Bu aziz millet şerefli bir maziye sahiptir. Biz Anadolu'ya da tarih sahnesine de dün gelmedik. Erdemlerimizle çok geniş bir coğrafyayı nakış nakış işledik. Adaletin sancaktarı olduk. Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu. Kardeşleğimizi bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye yeltenenler oldu. Kimi zaman ülkemizdeki maşalarını harekete geçirdiler. 40 yıl boyunca besleyip büyüttükleri militanlarını 15 Temmuz'da üzerimize saldılar. Sarsılmaz imanla hepsini tek tek püskürttük. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emanetine dört elle sahip çıktık.

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. yılını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde gururla kutlayacağız. Tarihimizin tamamını biz baştacı ediyoruz. Osmanlı ile Cumhuriyetimizi karşı karşıya getirmeye çalışan köksüzlere rağmen tüm değerlerimize ortak sahip çıkıyoruz. Biz hamdolsun kökü de gövdesi de dalları da sapasağlam bir milletiz. Daha nice asırlar boyunca öz yurdumuzda özgürce yaşamaya devam edeceğiz. Bu topraklardaki bin yıllık geçmişimizi nice zaferlerle devam ettireceğiz.

"Filistinli kardeşlerimizin hesapları eninde sonunda sorulacaktır"

Bugün başta Gazze olmak üzere zulümler hepimizin yüreğini dağlıyor. Sözde medeni dünyanın gözleri önünde mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında hepimiz üzülüyoruz. Siyonist cinayet şebekenin katliamlarına böyle devam etmesi hepimizi öfkelendiriyor. Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gideceklerdir. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesapları eninde sonunda sorulacaktır.

Sevgili subay ve astsubaylarımız siz bu milletin umudusunuz. Meslek hayatınız boyunca inşallah bu millete ve devlete aşkla hizmet edeceksiniz. Gecenin karanlığında bir kapı çalınırsa ışık siz olacaksınız. Denizin ortasında bir yardım çağlığı yükselirse orada siz olacaksınız. Cesaretin cinsiyeti olmaz, adanmışlığın ölçüsü olmaz, kadın erkek hepinizin kurumlarınızı gururla şereflendireceğinizden şüphe duymuyorum. Şöhret geçici, şeref kalıcıdır. Mevki geçici, iz kalıcıdır. Sizin göreviniz iz bırakmaktır.