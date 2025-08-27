Açık 26.3ºC Ankara
AA 27.08.2025 18:17

TBMM, Gazze için olağanüstü toplanıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, soykırım ve zulüm ile kıtlık politikalarına ilişkin bilgilendirilmesi için 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM, Gazze için olağanüstü toplanıyor

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurtulmuş'un, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin TBMM'nin bilgilendirilmesi için yürütmenin TBMM İçtüzüğünün 59'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki talebinin karşılanması amacıyla Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7'nci maddeleri gereğince 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdığı bildirildi.

Olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceği de kaydedildi.

İsrail'in Gazze Soykırımı TBMM
