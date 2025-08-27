Açık 28ºC Ankara
Gündem
AA 27.08.2025 17:09

Burhanettin Duran: Netanyahu'nun açıklamaları tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran: Netanyahu'nun açıklamaları tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Duran paylaşımında, "Gazze’de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür" ifadelerini kullandı.

Gazze’de yaşananların uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşıdığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"On binlerce sivilin öldürülmesi, temel yaşam kaynaklarının sistematik biçimde yok edilmesi ve kitlesel göçe zorlama gibi suçlar dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlenmektedir. Bu suçları gerçekleştiren bir ismin, tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur. Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz."

OKUMA LİSTESİ