Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisi de yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye olarak Filistinlileri haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladı.

Kaynak: TRT Haber