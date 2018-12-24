Türk Silahlı Kuvvetlerin (TSK) yurt içi ve dışında bölücü terör örgütüne düzenlediği operasyonlar devam ediyor.

TSK, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Irak kuzeyi Metina bölgesine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı iki bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/nFeifNEnvF